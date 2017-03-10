Силуанов предложил сфокусироваться на поддержке валютных ипотечников

Основной фокус в действующей системе поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации, должен быть направлен на валютных ипотечников. Соответствующее поручение дал министр финансов Антон Смлуанов по итогами встречи с гражданами, сообщает сайт ведомства.

При этом отмечается, что значительная часть проблемных заемщиков уже воспользовалась программой поддержки АИЖК. «Кроме того, в ходе встречи обсуждался индивидуальный вопрос реструктуризации валютного ипотечного кредита заемщика с одним из банков. Министр пообещал провести консультацию с банком о возможности реструктуризации кредита в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам», — сообщил Минфин.

Ведомство Антона Силуанова также уточнило, что никаких поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив, касающихся введения моратория на погашение валютной ипотеки или о частичном списании кредитов, не давалось.

Проблемы у валютных ипотечников начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. 21 апреля 2015 года правительство приняло специальную программу для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента. Кредитные организации, в свою очередь, снижали для заемщиков размер ежемесячных выплат. На льготу могут рассчитывать должники двух категорий: те, чей доход упал на 30 процентов, или те, чей ежемесячный взнос по кредиту вырос также на 30 процентов.