Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов подскочил на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 140 миллиардов рублей. Об этом в среду, 21 июня, пишут «Известия» со ссылкой на данные Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России, отмечает издание. При этом результата удалось добиться несмотря на окончание государственной программы субсидирования ставок. До конца следующего года ставки могут снизиться еще на один-два процентных пункта, считают банкиры.

В крупнейших банках подтвердили рекордные темпы прироста ипотечных портфелей в мае. В Сбербанке май 2017-го был рекордным за всю историю: выдачи новых кредитов на 5 процентов превысили предыдущий рекорд — май 2014 года (74 миллиарда рублей против 71 миллиарда). В ВТБ 24 в прошедшем месяце оформили кредиты на 29 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выданной ипотеки за январь-май превысил 610 миллиарда рублей, что в годовом выражении больше на 11 процентов. «Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10 процентов», — прогнозирует гендиректор АИЖК Александр Плутник.

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых.

В начале месяца «Известия» сообщали, что российские банки возвращают ипотечные программы без оплаты первоначального взноса.