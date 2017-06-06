Финансы
 

СМИ сообщили о возвращении ипотеки без первоначального взноса

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Российские банки возвращают ипотечные программы без оплаты первоначального взноса. Об этом во вторник, 6 июня, пишет газета «Известия». До 2014 года подобные кредиты пользовались большой популярностью на рынке.

«Две трети квартир массового сегмента в старых границах столицы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса», — отмечает издание. По данным исследования компании «Метриум Групп», такие предложения сейчас действуют в 34 новостройках массового сегмента. Это 14,3 тысячи лотов, или 73 процента от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт- и экономкласса в старой Москве.

Застройщики сейчас предлагают такие предложения от восьми банков: «Возрождение», СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Ставки по кредитам без первоначального взноса начинаются от 12,95 процента годовых под проекты отдельных застройщиков. По оценке экспертов, минимальная ежемесячная выплата сегодня составит 37,5 тысячи рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме.

Для домов, которые в ближайшее время должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, ставки начинаются от 14 процентов, а минимальный месячный платеж составит 53,4 тысячи рублей в месяц (за квартиру площадью 31,9 квадратных метров).

Сбербанк с 1 июня 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках.

По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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