Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 июня 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках и увеличил на 0,2 процентного пункта скидку за электронную регистрацию сделки для первичного жилья. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба банка.

Процентная ставка на приобретение жилья в новостройке составит 10,7 процента, а при условии оформления электронной регистрации сделки — 10 процентов.

Также с 5 июня на 0,2-0,75 процентного пункта будут понижены ставки по остальным базовым ипотечным продуктам. Процент при приобретении готового жилья составит 10-11,25 процента, а с учетом акции для молодых семей — 9,5-10,75 процента. Эти условия действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31 декабря 2017 года.

В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11-12 процентов, в рамках акции для молодых семей — 10,5-11,5 процента.

26 мая заместитель главы Сбербанка Александр Торбахов заявил, что снижение ставок по ипотеке в России до шести-семи процентов возможно, но это приведет к уменьшению доходности по депозитам на несколько процентных пунктов. 23 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что макроэкономические условия в стране в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до шести-семи процентов годовых.

28 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25 процента годовых. По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.