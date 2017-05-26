Сбербанк назвал условия для снижения ипотечных ставок до 6-7 процентов

Снижение ставок по ипотеке в России до 6-7 процентов возможно, но это приведет к уменьшению ставок по депозитам на несколько процентных пунктов. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил заместитель главы Сбербанка Александр Торбахов, сообщает РИА Новости.

По его словам, возможность снижения ставок зависит от стоимости денег на рынке. «Если цена денег будет сокращаться, то есть ставки, по которым банки привлекают деньги, соответственно, будет сокращаться стоимость размещения. Это железобетонный закон, поэтому все возможно», — сказал Торбахов.

Если проценты по ипотеке будут составлять 6-7 процентов, значит ставки по депозитам должны быть максимум несколько процентов, подчеркнул он. «Понятно, что маржа постепенно сокращается, но банк не может выдавать дешевле, чем он привлекает. Если мы сегодня привлекаем депозиты по 7-8 процентов, как мы можем выдавать по 6-8 процентов? Поэтому депозиты должны уйти вниз», — подчеркнул он.

Тем не менее, цены постепенно снижаются. «Я не знаю, будет ли 6-7 процентов, но все равно рынок идет вниз по ценам», — отметил Торбахов.

23 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что макроэкономические условия в стране в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до 6-7 процентов годовых.

28 апреля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых. Министр экономического развития России Максим Орешкин спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки. «Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса», — сказал он.

По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.