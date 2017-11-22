Названа основная проблема системы здравоохранения Подмосковья

Основной проблемой в системе здравоохранения Московской области является нехватка специалистов, особенно узких, считает министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова в среду, 22 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас по обращениям была проведена выездная комиссия, мы посещали поликлиники, назвали муниципалитеты, где озвучили основные болевые проблемы. В основном это кадровый дефицит», — отметил Марков.

Он добавил, что в ряде медучреждений «есть задержки по получению каких-то услуг». «Есть над чем работать», — сказал он.

10 ноября первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова сообщила, что с начала года на работу в сельские медицинские организации на территории Подмосковья по программе «Земский доктор» устроились 150 врачей.

21 сентября Марков заявил, что средняя зарплата врача в Московской области к концу года увеличится на девять тысяч рублей.

В рамках федеральной программы «Земский доктор» специалист, устроившийся в сельские медицинские учреждения, получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.