Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке

В Московской области более 180 медицинских работников и учителей приобрели квартиры в рамках социальной ипотеки с начала года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 20 октября.

«В 2017 году в Московской области уже 139 медицинских работников и 46 учителей приобрели жилье в рамках социальной ипотеки», — сказала зампред правительства Мособласти Ольга Забралова.

С начала года свидетельства по областной программе выданы уже 50 учителям и 217 медицинским работникам. Всего до конца года планируется охватить 280 врачей и фельдшеров.

4 июля министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов заявил, что стоимость социальной ипотеки для жителей Московской области снизилась почти на процент. По его словам, решение о снижении процентной ставки приняло Агентство по ипотечному жилищному страхованию накануне. Теперь при покупке квартиры в новостройке она составит 9,25 процента, на вторичном рынке — 9,5 процента (ранее 10 и 10,25 процента соответственно).

Социальная ипотека действует для бюджетников в Подмосковье с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса, в последующие 10 лет выплачивает еще большую часть средств.