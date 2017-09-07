200 льготников получили деньги на новое жилье из бюджета Подмосковья

Около 200 жителей Подмосковья, относящихся к категории льготников, смогли приобрести жилье на выделенные из бюджета субсидии с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 7 сентября.

В Московской области реализуется несколько профильных программ. Так, в рамках программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» субсидии получили 134 семьи.

«В 2017 году в указанной подпрограмме принимают участие 16 муниципалитетов, которым на обеспечение жильем 20 многодетных семей выделены бюджетные средства в размере более 166 миллионов рублей», — рассказала замминистра областного стройкомплекса Евгения Соколова.

На обеспечение жильем молодых семей в текущем году направлено свыше 1,1 миллиарда рублей. По словам Соколовой, на сегодняшний день 180 семей уже приобрели новое комфортное жилье.

Также на 2017 год из федерального бюджета для Московской области области выделены средства в размере более 16 миллионов рублей, которых достаточно, чтобы предоставить социальную поддержку 16 ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, уточняется в сообщении.

19 июля первый зампред подмосковного правительства Ольга Забралова рассказала, что из бюджета субъекта выделены дополнительные средства на покупку квартир детям-сиротам. В мае сообщалось, что с начала года муниципальные власти приобрели 109 квартир для детей-сирот.