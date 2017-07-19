В Подмосковье выделили дополнительные средства на покупку квартир сиротам

Из бюджета Подмосковья выделены дополнительные средства на покупку квартир детям-сиротам, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 19 июля.

«Выделены дополнительные 240 миллионов рублей на приобретение квартир детям-сиротам. Всего в 2017 году на эти цели направлено более 1,9 миллиарда рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Она также отметила, что всего в этом году квартирами обеспечат 762 сироты в 64 муниципалитетах региона. При этом изначально предполагалось, что жилье приобретут для 681 ребенка из 63 муниципалитетов. К настоящему моменту жилье получили 312 человек. «Ребятам предоставляют благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать», — подчеркнула она.

В прошлом году в Подмосковье квартиры получили 646 детей-сирот, отмечается в сообщении.

27 июня Забралова рассказала, что с начала года органы опеки в Московской области устроили в замещающие семьи около 900 сирот.

В конце мая региональный министр образования Марина Захарова сообщила, что в Подмосковье подавляющее большинство сирот воспитывается в приемных семьях, в детских домах остаются около 600 детей.