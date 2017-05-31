В Подмосковье сократилось количество детских домов

В Подмосковье подавляющее большинство сирот воспитывается в приемных семьях, только около 600 детей остаются в детских домах, заявила региональный министр образования Марина Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс» в среду, 31 мая.

«В Московской области 24 тысяч детей находятся в приемных семьях. Мы начали программу четыре года назад, и у нас сейчас 15 детских домов, а было 44», — сказала Захарова.

Она также отметила, что проживание в детских домах организовано по семейному (квартирному) типу.

24 мая первый зампредседателя регионального правительства Ольга Забралова сообщила о том, что региональные власти приобрели 109 квартир для детей-сирот с начала года. Всего в текущем году, по ее словам, планируется предоставить квартиры 681 ребенку из 63 муниципалитетов.

В сентябре 2014-го в Серпуховском районе Московской области был открыт семейный городок для многодетных приемных семей. Коттеджный поселок расположен в деревне Райсеменовское и рассчитан на проживание 17 семей.