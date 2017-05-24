Более сотни детей-сирот получили квартиры в Подмосковье

Муниципальные власти Подмосковья приобрели 109 квартир для детей-сирот с начала года. Об этом сообщила первый зампредседателя регионального правительства Ольга Забралова, передает «Подмосковье сегодня», в среду, 24 мая.

Всего в 2017-м планируется предоставить квартиры 681 ребенку из 63 муниципалитетов. На эти нужды выделено более 1,7 миллиарда рублей, уточнила Забралова.

По данным издания, 570 сирот обрели в этом году семьи. Более 900 приемных родителей прошли специальную подготовку.

В сентябре 2014 года в Серпуховском районе Московской области был открыт семейный городок для многодетных приемных семей. Коттеджный поселок расположен в деревне Райсеменовское и рассчитан на проживание 17 семей. Каждая семья получила двухэтажный дом с четырьмя спальнями для детей, одной для родителей и гостиной, а также шесть соток земли.