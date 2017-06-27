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Девятьсот подмосковных сирот устроили в семьи в 2017 году

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Ольга Забралова
Ольга Забралова

В Московской области органы опеки устроили около 900 сирот в замещающие семьи с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 27 июня.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой, принявшие на воспитание детей семьи получают материальную поддержку. Размер выплат зависит от того, идет речь об усыновлении или опеке.

«В Подмосковье работают 73 службы сопровождения замещающих семей, в штате которых около 400 педагогов-психологов, соцработников, юристов, медработников. С начала 2017 года в Подмосковье психолого-педагогическую и правовую помощь получили около 3,4 тысячи семей», — рассказала Забралова.

Службы сопровождения также осуществляют подготовку потенциальных приемных родителей, уточняется в сообщении. В настоящее время в Мособласти в замещающих семьях воспитываются почти 24 тысячи сирот.

31 мая региональный министр образования Марина Захарова сообщила, что в Подмосковье подавляющее большинство сирот воспитывается в приемных семьях, в детских домах остаются около 600 детей.

24 мая Забралова рассказывала, что региональные власти приобрели 109 квартир для детей-сирот с начала года. Всего в 2016-м, по ее словам, планируется предоставить квартиры 681 ребенку из 63 муниципалитетов.

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