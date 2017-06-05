Сирот с инвалидностью предложили оставлять в интернатах до 23 лет

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду, Минобрнауки и Минздраву подготовить предложения, позволяющие сиротам с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями жить в детских домах-интернатах (ДДИ) до 23 лет. Об этом сообщают «Известия».

Ведомства должны сообщить о результатах до 1 января 2018 года, уточнила член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко. Отмечается, что по действующим правилам сироты остаются в ДДИ до 18 лет, после чего их переводят в психоневрологические интернаты (ПНИ).

«Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения», — рассказала Клочко. По ее словам, в дальнейшем планируется вовсе не переводить во взрослые учреждения сирот с тяжелыми нарушениями.

По данным издания, в ДДИ в настоящее время проживают около 20 тысяч детей. В ПНИ находятся 150 тысяч человек, причем около трети были переведены из детских интернатов.