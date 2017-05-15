Оренбургский чиновник попал под суд за выделение сиротам некачественного жилья

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего начальника управления жилищной политики администрации города Оренбурга Сергея Макеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в период с октября 2015 года по 31 декабря 2015 года чиновник подписал акты о приеме 94 квартир в новостройках, которые предназначались детям-сиротам и жильцам аварийных домов.

В нарушении условий муниципальных контрактов в принятом жилье отсутствовала сантехника, межкомнатные двери и не были выполнены отделочные работы. В СК указывают, что гражданам были предоставлены квартиры ненадлежащего качества и непригодные для проживания.

Макеев в ходе следствия вину не признал.

СК внес представления мэру Оренбурга и начальнику городской полиции об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

В 2014 году сообщалось, что Макеев был отстранен от должности главы управления жилищной политики после драки с журналистами НТВ на время проведения внутренней проверки.

26 ноября 2014 года съемочная группа программы «Контрольный звонок» делала в Оренбурге сюжет о сироте Ксении Чулковой, которая уже шесть лет не может получить положенную ей по закону квартиру. Во время визита Макеев набросился на корреспондентов с кулаками. Ударив одного из них по лицу, чиновник предупредил, что если эта история получит огласку, то сотрудников НТВ ждут серьезные неприятности.