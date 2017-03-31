Курские следователи возбудили дело из-за школы без водопровода и туалета

В Курской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») из-за ненадлежащих условий для учеников одной из сельских школ. В учебном заведении нет водопровода, а туалет находится на улице и не отапливается. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи узнали о проблемах Веретенинской средней школы из публикаций СМИ и инициировали проверку. Выяснилось, что сантехнические проблемы там наблюдаются с 2011 года. В ведомстве полагают, что в сложившейся ситуации виноваты сотрудники районной администрации и образовательного учреждения.

Первое курское интернет-телевидение добавляет, что кабинок в уличной уборной всего две. Из-за этого и ученикам, и педагогам часто приходится стоять в очередях, в том числе и зимой. Питьевую воду в школе в холодное время года получают из растопленного снега, а в теплое — собирают в бочки дождевую.

В декабре 2016 года в одной из сельских школ Раздельнянского района Одесской области состоялось торжественное открытие туалета. Гостями мероприятия стали местные чиновники, включая глав сельского и районного советов. Региональный депутат Сергей Маслов подчеркнул, что это очень важное событие, так как в течение нескольких десятилетий ученикам приходилось ходить по нужде на улицу. Кроме того, у многих сельчан нет оборудованного санузла даже дома.