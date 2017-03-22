Из-за давки у туалета в китайской школе погибли два человека

В результате давки, возникшей около туалета в одной из начальных школ в китайском уезде Пуян (провинция Хэнань), погибли два человека. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел в среду, 22 марта, около 08:00 по местному времени (03:00 мск). Более 20 школьников получили травмы и были госпитализированы.

По факту случившегося проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

13 марта сообщалось, что не менее двух человек погибли из-за давки, произошедшей на рок-концерте в Аргентине.

Неделей ранее в результате давки, возникшей при раздаче бесплатных продуктовых наборов в столице Замбии Лусаке, погибли восемь человек.