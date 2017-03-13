Полиция обстреляла не уехавших после концерта аргентинцев

Аргентинская полиция обстреляла резиновыми пулями посетителей концерта поп-звезды Индио Солари, после того как те не смогли уехать из города и принялись бунтовать. Кадры с места событий опубликованы Ruptly.

Давка возникла еще на концерте, из-за нее погибли два человека — один, предположительно, от остановки сердца, а второй был задавлен толпой. Десятки тысяч человек вынуждены были остаться в городе Олавариа из-за недоступности общественного транспорта. Посетители мероприятия обвинили в происшествии организаторов: те продали слишком много билетов и не позаботились о вывозе гостей шоу.

