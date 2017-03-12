Полиция разогнала протурецкий митинг в Роттердаме

Полиция Нидерландов разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме, собравшихся в поддержку министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сая Кайя . Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, ТАСС.

Спецназ сначала оттеснил протестующих от диппредставительства, а когда те, узнав о депортации Кайя, вновь попытались прорваться к консульству и стали закидывать полицейских различными предметами, стражи порядка применили силу, задержав нескольких митингующих.

Сейчас в центре Роттердама достаточно спокойно, однако на улицах остаются усиленные наряды полиции.

Ранее власти Нидерландов объявили Кайя «нежелательным иностранцем» и решили депортировать ее из страны. В сопровождении полиции турецкий министр отправилась обратно к границе с Германией. Голландский премьер Марк Рютте отметил, что решение Кайя приехать в Нидерланды было безответственным.

Вечером 11 марта правоохранительные органы Нидерландов остановили рядом с турецким консульством в Роттердаме колонну автомобилей с Кайя. Сама министр обвинила голландские власти в нарушении международного права и назвала их «фашистами».

Ранее в тот же день Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Марк Рютте счел высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.