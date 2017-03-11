Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу через несколько часов после того, как он пригрозил ввести «серьезные санкции» против Амстердама. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Hürriyet Daily News.

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам. Один из представителей властей отметил, что после того, как Анкара пригрозила ввести ограничительные меры, «было бессмысленно искать точки соприкосновения».

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Как отмечает издание, Чавушоглу должен был отправиться в голландский город Роттердам 11 марта, однако за несколько часов до взлета стало известно, что его лайнеру не разрешили посадку.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб еще 8 марта заявил, что запланированный агитационный митинг с участием главы турецкого внешнеполитического ведомства не состоится.