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Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, Reuters.

На митинге в Стамбуле глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма.

Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер. «Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — цитирует президента ТАСС.

Ранее 11 марта голландские власти отозвали разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда он должен был нанести визит. За несколько часов до этого глава турецкого МИД пригрозил ввести против Нидерландов серьезные санкции. В свете таких высказываний правительство страны посчитало, что приезд министра несет общественную опасность.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

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