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Глава турецкого МИД призвал Германию «научиться себя вести»

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Германию в применении двойных стандартов и призвал ее задуматься о своем поведении. С таким заявлением он выступил после того, как власти немецкого города Гаггенау отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает The Daily Sabah.

«Если Германия хочет поддерживать отношения с Турцией, то она должна научиться себя вести», — заявил глава турецкого МИД.

Он также призвал ФРГ к двустороннему взаимодействию, отметив при этом, что Берлину стоит рассматривать Анкару в качестве равноценного партнера.

2 марта власти Гаггенау (федеральная земля Баден-Вюртмеберг) отменили выступление турецкого министра юстиции, который собирался обратиться к сторонникам президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Боздаг назвал это неприемлемым и со своей стороны отменил встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Ряд турецких министров ранее заявил о намерении посетить ФРГ, где проживает многочисленная турецкая диаспора, в преддверии референдума по пакету конституционных поправок.

Отношения между Анкарой и Берлином вновь обострились после ареста в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в в участии в террористической организации, злоупотреблении данными и пропаганде терроризма. Юджелу грозит до 10 лет заключения.

Проект новой турецкой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.

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