В Германии отменили выступление министра юстиции Турции

Запланированная встреча министра юстиции Турции Бекира Боздага была отменена по решению совета города Гуггенау на юго-востоке Германии. Об этом сообщает Reuters.

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Боздаг собирался выступить с обращением к сторонникам турецкого президента Реджепа Эрдогана. Городские власти заявили, что предполагаемая территория для проведения мероприятия слишком мала для ожидаемого количества слушателей. Турецкий политик намеревался добиться широкой поддержки предстоящего референдума по вопросу предоставления более широкого круга полномочий президенту Турции. Агентство отмечает, что действия Боздага вызвали недовольство населения Германии. Сам он назвал факт отмены мероприятия «неприемлемым».

Власти Гуггенау отметили, что им неизвестно, собирается ли Союз европейских турецких демократов (UETD) искать другое место для выступления министра.

Новый виток эскалации в турецко-германских отношениях произошел после ареста сотрудника издания Die Welt. Анкара обвинила Дениза Юджела (Deniz Yücel), журналиста с двойным гражданством, в причастности к террористическим организациям. Юджелу грозит до десяти лет заключения.

Проект новой турецкой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.