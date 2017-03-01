Турция задумалась о запрете полетов американских самолетов с базы Инджирлик

Турецкие власти рассматривают возможность запрета на использование американскими самолетами авиабазы Инджирлик. Об этом сообщает Yeni Safak.
На этот шаг Анкара может пойти в случае, если США продолжат оказывать поддержку курдским формированиям в ходе боев за сирийский город Ракка и освобождения его от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В то же время Анкара ничего не имеет против участия в этой операции Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией, уточняет издание.
28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может принять участие в операции по освобождению сирийского города Ракка в случае, если достигнет договоренности с Россией и возглавляемой США международной коалицией. «Мы больше не будем равнодушными наблюдателями, какими оставались долгое время», — сообщил Эрдоган, отметив желание Анкары освободить Ракку от экстремистов ИГ.
С августа прошлого года турецкая армия проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главная заявленная цель миссии — уничтожение боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов в приграничных с турцией районах Сирии, а также вытеснение из них вооруженных отрядов курдского ополчения.