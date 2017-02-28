Эрдоган назвал условия участия Турции в освобождении Ракки и Манбиджа

Турция может принять участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в случае, если достигнет договоренности с Россией и возглавляемой США международной коалицией. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне визита в Пакистан, передает газета Hürriyet.

«Мы закончили освобождение Аль-Баба (...) Наши переговоры с Россией и, с другой стороны, с США, коалицией, очень важны. Мы больше не будем равнодушными наблюдателями, какими оставались долгое время», — сообщил Эрдоган, отметив желание Анкары освободить Ракку от экстремистов ИГ.

Глава государства также заявил, что следующей целью турецкой армии станет освобождение сирийского города Манбидж.

Президент при этом отметил, что у Турции нет цели остаться в Сирии, сообщает РИА Новости. «Мы хотим жить в согласии с нашими друзьями и братьями-сирийцами», — отметил он.

23 февраля Генштаб ВС Турции заявил, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над сирийским городом Аль-Баб.

Турция с конца августа прошлого года проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее основная заявленная цель — уничтожение на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.