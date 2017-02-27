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Вена выступила против проведения в Австрии мероприятий с участием Эрдогана

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Австрийские власти в преддверии референдума по внесению изменений в турецкую Конституцию не приветствуют проведение в стране мероприятий с участием президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает The Local.

«Конечно, президент Турции, как и любой высокопоставленный политик, может совершать двусторонние визиты в Европу и в Австрию для переговоров с чиновниками высшего ранга (...) Но мы категорически против переноса турецкой кампании в Австрию и поляризации [общества]», — пояснил глава МИД.

Курц отметил, что предыдущие визиты турецкого лидера в Германию и Австрию приводили к «созданию напряженности» между проживающими в этих странах сторонниками Эрдогана и турками курдского происхождения.

Как отмечает издание, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая 18 февраля в немецком городе Оберхаузен перед представителями турецкой диаспоры, заявил, что президент планирует провести в странах ЕС ряд мероприятий в преддверии плебисцита.

Референдум по вопросу о внесении в Конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет 16 апреля. Изменения в основной закон страны предложила внести правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Если поправки одобрят, президент страны упразднит пост премьер-министра и возьмет на себя исполнение его обязанностей — в частности, получит возможность формировать правительство и распускать парламент. Помогать главе государства управлять страной будут назначенные им вице-президенты (в настоящее время такой должности не существует). Помимо этого, глава государства станет верховным главнокомандующим и получит право вето, преодолеть которое можно будет только абсолютным большинством голосов в парламенте.

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