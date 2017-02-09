В Турции определились с датой референдума об изменении конституции

Референдум по вопросу о внесении в Конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента, вероятнее всего пройдет 16 апреля. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает Hürriyet Daily News.

«Это не значит, что президенту дадут власть для того, чтобы он избавился от парламента», — заявил он.

По информации РИА Новости, официально дату проведения плебисцита объявит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что он сделает это в ближайшие дни.

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Министр отметил, что большая часть населения, по его мнению, скажет «да» на голосовании, передает ТАСС. «Мы будем проводить активную агитационную кампанию. Против поправок ведется грязная игра, мы будем объяснять все народу», — резюмировал он.

В качестве вероятной даты плебисцита изначально называли 9 апреля.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Если поправки одобрят, президент страны упразднит пост премьер-министра и возьмет на себя исполнение его обязанностей — в частности, получит возможность формировать правительство и распускать парламент. Помогать главе государства управлять страной будут назначенные им вице-президенты (такой должности в настоящее время не существует). Помимо этого, президент станет верховным главнокомандующим и получит право вето, преодолеть которое можно будет только абсолютным большинством голосов в парламенте.