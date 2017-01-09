В Турции разогнали митинг против поправок к конституции

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких сотен активистов, протестовавших против поправок к конституции около здания парламента в Анкаре. По словам демонстрантов, правительство пытается установить в стране диктатуру. Видео с места событий публикует Ruptly.

В понедельник, 9 января, в парламенте начали обсуждать внесение изменений в основной закон, согласно которому будут расширены полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. После того как законопроект будет одобрен, его вынесут на общенародный референдум, который намечен на начало апреля.