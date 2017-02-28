В Турции начался судебный процесс над путчистами

Суд над 330 подозреваемыми в попытке государственного переворота в Турции начался во вторник, 28 февраля. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Подозреваемым, включая бывших генералов Османа Унлу (Osman Unlu) и Мурата Айгуна (Murat Aygun), предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя, убийстве и членстве в террористической организации.

Слушание проходит в крупнейшем зале заседаний в Анкаре, вмещающем более 1,5 тысячи человек. Каждому из подсудимых грозит до трех пожизненных сроков.

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По версии турецких властей, за попыткой государственного переворота в июле 2015 года стоял исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Сам оппозиционер отвергает эти обвинения. В результате попытки путча 248 человек погибли, около 2,2 тысячи получили ранения

После этих событий в Турции прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. 32 тысячи подозреваемых в причастности к путчу были взяты под стражу, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы.

