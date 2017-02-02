В Турции арестовали племянника Гюлена

Племянник оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена арестован в Турции. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Hürriyet.

Вместе с тремя другими подозреваемыми мужчину (известны только его инициалы — M.A.S.) задержали 6 января в провинции Маниса, расположенной на западе Турции. Впоследствии всех четверых по решению суда было решено арестовать и отправить в тюрьму.

Материалы по теме Гидра Гюлена Кого Эрдоган считает своим главным политическим противником

2 октября прошлого года турецкие власти задержали в Измире брата религиозного деятеля.

За неделю до этого полиция задержала племянницу Гюлена.

Турецкие власти считают проповедника, проживающего в США с 1999 года, организатором попытки государственного переворота, произошедшей 15 июля 2016-го. Тогда мятежники вывели на улицы Анкары и Стамбула военную технику и попытались захватить ключевые объекты. Однако большинство силовиков остались верны правительству, и путч был подавлен.