В Турции выданы ордера на арест 243 военных

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 243 военных. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, операция по их задержанию проходит одновременно в 54 провинциях. Военнослужащих подозревают в причастности к неудачной попытке переворота в июле 2016 года. Основанием для задержания послужило использование ими приложения для смартфона Bylock, которое позволяет обмениваться сообщениями, защищенными при помощи системы шифрования. Именно его, как считают турецкие власти, использовали члены подпольной организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, чтобы координировать свои действия в ходе путча.

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15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Власти обвинили в организации путча проживающего в США Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал религиозного деятеля. Сам оппозиционер осудил попытку переворота и заявил о непричастности к ней.