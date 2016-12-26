В Турции за неделю задержали более тысячи предполагаемых сторонников Гюлена

За прошедшую неделю власти Турции задержали 1096 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Из них 426 человек арестованы, передает в понедельник, 26 декабря, Hürriyet Daily News со ссылкой на МВД страны.
В заявлении министерства также говорится, что в ходе операций против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана задержаны 508 человек, из них 78 заключены под стражу. По подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны 78 человек, из них 12 арестованы.
Отмечается также, что силы безопасности страны провели за неделю 220 антитеррористических операций, в ходе которых были уничтожены четверо боевиков.
15 июля этого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, более 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.
Власти обвинили в организации путча проживающего в США Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал религиозного деятеля. Сам оппозиционер осудил попытку переворота и заявил о своей непричастности к ней.