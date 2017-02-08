В Турции из-за путча уволили еще 4,5 тысячи госслужащих

Турецкие власти уволили еще 4464 госслужащих в результате чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле 2016 года. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Hürriyet Daily News. Их подозревают в связях с движением оппозиционного религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Среди уволенных 2585 сотрудников Министерства образования и 893 сотрудника жандармерии. При этом, как отмечает издание, 17 сотрудников, которые ранее были уволены, восстановили в должности.

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15 июля прошлого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек. Еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Власти обвинили в организации путча проживающего в США Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал религиозного деятеля. Сам оппозиционер осудил попытку переворота и заявил о своей непричастности к ней.