Интернет и СМИ
 

Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма

Перейти в «Мою Ленту»
Дениз Юджель
Дениз Юджель

Корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля (Deniz Yücel) задержали в Турции по подозрению в участии в террористической организации, злоупотреблении данными и пропаганде терроризма. Об этом сообщается на сайте издания.

Юджель был ранее объявлен в розыск из-за того, что освещал тему «слива» хакерской группой RedHack писем с личной электронной почты министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Мужчина имеет как немецкое, так и турецкое гражданство.

Репортера задержали 14 февраля после допроса по данному делу. По правилам действующего в Турции режима чрезвычайного положения, полиция имеет право удерживать подозреваемого до 14 дней без судебного слушания. Как сообщается, стражи порядка также провели обыск в квартире Юджеля.

Газета отмечает, что о взломе почты писали журналисты и других иностранных СМИ.

В добытых хакерами письмах речь, в числе прочего, шла о возможных способах контроля прессы и воздействия на общественность с помощью марионеточных пользователей Twitter. Сообщения в начале декабря 2016-го были выложены на WikiLeaks и находятся в открытом доступе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Türkei-Korrespondent Deniz Yücel in Polizeigewahrsam
Суд привлек Марию Захарову соответчиком по иску Regnum к МИД
Назвавший Меланию Трамп проституткой репортер NYT получил выговор
Победителем World Press Photo стал снимок убийцы российского посла в Турции
Последние новости
В Росавиации объяснили передачу Нидерландам необработанных данных по MH17
Вице-президент США заявил об ответственности России за минские договоренности
Истребители F-15 перехватили самолет возле резиденции Трампа
Два Land Cruiser попали в массовое ДТП на востоке Москвы
Украинский боец Крылов уволен из UFC
Шнуров написал матерное стихотворение о передаче Исаакия РПЦ
Меркель констатировала провал Запада в налаживании отношений с Россией
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:03 17 февраля 2017

Хейтерам назло

Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
15:34 17 февраля 2017

На Украине призвали отказаться от аккаунтов в соцсетях «Мордора»

19:39 17 февраля 2017

Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook

20:11 17 февраля 2017

Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам

Интернет и СМИ
 — 
00:05 8 февраля 2017

Богатство, уважение и дьяволу служение

Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов
19:05 16 февраля 2017

Пользователи сети признали 70-летнюю бабушку «самой горячей женщиной Китая»

18:52 17 февраля 2017

В сети создали деловой журнал о мемах

07:34 17 февраля 2017

Мастер восточных единоборств показал прием против крепкого рукопожатия Трампа

Интернет и СМИ
 — 
00:03 10 февраля 2017

Битва за респект

За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
11:12 16 февраля 2017

В Омске объявили в розыск склоняющих детей к суициду через соцсети

18:13 17 февраля 2017

Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко

03:42 17 февраля 2017

В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюрьмы

Россия
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
«У нас нет образа будущего»
Почему прошлое России мешает ей смотреть вперед
В Екатеринбурге убили разносившую пенсии женщину-почтальона
У московской безработной похитили 10 миллионов рублей из BMW
Крымские власти обвинили Киев в стремлении развязать «диверсионную войну»
Похоронные агенты приехали к еще одной жительнице Саратова раньше скорой
Все материалы
Мир
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
Глава ФБР провел с сенаторами встречу по «вмешательству России в выборы»
Меркель констатировала провал Запада в налаживании отношений с Россией
Оголтелое братство
Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств
Все материалы
Бывший СССР
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Две вооруженные группировки в Харькове устроили перестрелку
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Заявление Киева о вещании украинского радио в Крыму объяснили галлюцинациями
Кличко перевел ТЭЦ Киева на режим экономии
В Киеве анонсировали вещание нескольких медиа на Крым
Порошенко увидел у Путина «глубокую и искреннюю ненависть» к Украине
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
Получателям «дальневосточного гектара» пообещали льготные кредиты
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
«Почта России» повысит цены на пересылку писем
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Минсельхоз понадеялся сдержать стремительное падение цен на зерно
Южнокорейская компания впервые за десять лет купила российскую нефть
Все материалы
Силовые структуры
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Крылья юной Азии
Индия провела очередной смотр авиатехники
В Росавиации объяснили передачу Нидерландам необработанных данных по MH17
ФСБ задержала боевика «Аскера» при попытке проникнуть в Крым
Ракель Фаброз де ла КрузВсе плен
Как филиппинка де ла Круз чуть не стала рабыней в доме якутского полицейского
Отчитались по всей форме
Во что переоденут бойцов Росгвардии
Минобороны Франции обеспокоилось публикацией о российских крылатых ракетах
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
НАСА отправит на МКС супербактерию
В Китае заступил на службу первый робот-патрульный
Новая планета Солнечной системы получила название
SpaceX объявила сроки первого повторного полета Falcon 9
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Украинский боец Крылов уволен из UFC
Фестивальное кино
Как английские СМИ пугают своих зрителей ужасными российскими хулиганами
Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF
Малкин отдал 500-ю передачу в НХЛ
Самолет с символикой «Зенита» попал в аварию в Пулково
Стали известны результаты взвешивания Емельяненко и Митриона перед боем
Все материалы
Культура
«Все великие мужчины — подкаблучники»
Как жить, пить, любить и работать на склоне лет
Бегом из СССР
Каурисмяки, Денев и единственный русский фильм на Берлинском кинофестивале
Гражданин поэт
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Патерсона» до «Лунного света»
Снявшийся в сериале «Твин Пикс» актер умер в возрасте 91 года
Шнуров написал матерное стихотворение о передаче Исаакия РПЦ
20th Century Fox извинилась за ложные новости о тайной встрече Путина и Трампа
Немецкое литературное агентство прекратит представление прав Прилепина
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook
Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
В сети создали деловой журнал о мемах
Все материалы
Ценности
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Lancome «вырастил» совершенную розу
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Rolls-Royce испытал автомобили на французском курорте
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Искусство пикапа
Самый народный транспорт американцев на аукционе в Лос-Анджелесе
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Россиянин погиб при падении с 12-го этажа в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
В Бразилии брошенный пес устроился на работу на заправке
«Монополия» лишилась наперстка
Все материалы
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
Длительный тест крутейшего «корейца»
Прощание с Genesis G90 и знакомство с G90 L, который больше «Майбаха»
Bugatti Chiron: главные цифры
Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы