Победителем World Press Photo стал снимок убийцы российского посла в Турции

Жюри международного конкурса World Press Photo объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Главный приз достался Бурхану Озбиличи (Burhan Ozbilici) из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции, сообщает AP.

Снимок был сделан 19 декабря 2016 года в центре современного искусства, где во время открытия выставки «Россия глазами путешественника» 62-летнего дипломата застрелил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

В декабре автор снимка рассказывал, что практически случайно оказался на выставке. Озбиличи зашел на мероприятие по дороге домой, подумав, что ему пригодились бы свежие снимки для материалов о российско-турецких отношениях. Как и остальные посетители выставки он не сразу понял, что произошло. Он был шокирован тем, что на его глазах оборвалась жизнь человека, однако продолжил снимать, поскольку того требовал профессиональный долг, пояснял фотограф AP.

В 2016 году главный приз World Press Photo присудили снимку австралийского фотографа Уоррена Ричардсона (Warren Richardson) о беженцах, передающих ребенка через забор с колючей проволокой.