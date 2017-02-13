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Главу жюри World Press Photo возмутила победа фото с убийцей российского посла

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Председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в колонке на сайте The Guardian.

Значимость фотографии не вызывает сомнения, однако дополнительная слава лишь воодушевит террористов, планирующих подобные эффектные убийства, считает Франклин. Он сообщил, что был согласен с тем, чтобы снимку отдали победу в категории экстренных новостей, но был ярым противником того, чтобы назвать его фотографией года.

«Я голосовал против. Извини, Бурхан (Озбиличи, автор снимка — прим. «Ленты.ру»). Это фотография убийства, убийцы и убитого в одном кадре, и с моральной стороны так же сомнительно пригодна для публикации, как и кадры с обезглавливанием людей террористами», — пишет Франклин.

По словам главы жюри, фотографии способны «по-настоящему служить человечеству», вызывая эмоциональный отклик, сопереживания и ускоряя перемены. «Этот кадр не делает ни того, ни другого, хотя мне жаль родных убитого и тех, кто был ранен во время его убийства», — говорится в колонке.

Лауреаты 60-й по счету премии World Press Photo были объявлены в 13 февраля. Среди победителей в различных номинациях четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарев, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.

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