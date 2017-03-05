Эрдоган сравнил запрет на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. Об этом сообщает Reuters.

«Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов, — заявил Эрдоган на митинге в Стамбуле, обращаясь к немецким властям. — Когда мы говорим вам это, вы начинаете нервничать. Почему вы нервничаете?»

Причиной для заявления турецкого президента стал отказ немецких властей в проведении двух митингов. Берлин пошел на этот шаг из-за ареста журналиста — гражданина Германии турецкого происхождения — в понедельник, 27 февраля. Эрдоган объяснил, что он был задержан как «немецкий агент».

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По информации агентства, при помощи этих митингов официальная Анкара планировала заручиться поддержкой полуторамиллионой турецкой общины в Германии в преддверии апрельского референдума по новой конституции.

Как объяснила немецкая полиция, отказ связан с вопросами обеспечения безопасности во время демонстраций. Тем не менее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал шаги Берлина недемократичными и отметил, что Турция будет настаивать на проведении митингов в преддверии референдума 16 апреля. В свою очередь, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи объявил о намерении посетить два из них (в Леверкузене и Кельне) в воскресенье, 5 марта.

Юлию Клёкнер, заместитель лидера Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель, возмутило сравнение с нацистами. Она отметила, что Эрдоган «реагирует как ребенок, не знающий, куда идти».

Отношения между Берлином и Анкарой резко ухудшились после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда ФРГ осудила турецкие власти за чрезмерно жестокие меры в отношении мятежников, а те, в свою очередь, обвинили немецких коллег в том, что те не осудили заговорщиков и не поддержали действия властей.