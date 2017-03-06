Берлин назвал подлым сравнение Эрдоганом политики немецких властей с нацизмом

Власти и политики Германии раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сравнение запрета на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава Минюста Германии Хайко Маас назвал высказывания Эрдогана «подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми» и призвал «отвергнуть их самым решительным образом».

Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Фолькер Каудер также назвал заявление турецкого лидера неприемлемым. «То, что президент одной страны, являющейся членом НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО — невероятно и неприемлемо», — приводит слова депутата ARD.

В свою очередь, замглавы ХДС Юлия Клёкнер потребовала от Эрдогана извинений. «Возмутительно, история забыта самонадеянно!» — написала она в Twitter.

Генеральный секретарь Христианско-социального союза Андреас Шойер в интервью газете Passauer Neue Press назвал заявление президента Турции «вопиющим промахом деспота с Босфора». «Сравнение с нацистами так же возмутительно, как и абсурдно», — подчеркнул он.

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5 марта Реджеп Тайип Эрдоган сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. «Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов, — заявил он на митинге в Стамбуле.

Ранее власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Турции журналиста — гражданина Германии турецкого происхождения, которого Эрдоган назвал «немецким агентом».

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда ФРГ осудила турецкие власти за чрезмерно жестокие меры в отношении мятежников, а те, в свою очередь, обвинили немецких коллег в том, что те не осудили заговорщиков и не поддержали действия властей.