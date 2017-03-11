Голландский премьер ответил на слова Эрдогана о нацистах в Амстердаме

Высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Нидерланды являются пережитком нацизма, переходит все границы, считает голландский премьер Марк Рютте. Его слова приводит Reuters.

«Это сумасшедшее высказывание, конечно. Я понимаю, что они рассержены, но это за гранью», — отметил Рютте.

Материалы по теме Президент всея османов Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции

11 марта Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма, а также пригрозил ответными мерами.

Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. За несколько часов до этого глава турецкого МИД пригрозил ввести против Нидерландов серьезные санкции. В свете таких высказываний правительство страны посчитало, что приезд министра несет общественную опасность.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.