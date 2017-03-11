Мир
 

Голландский премьер ответил на слова Эрдогана о нацистах в Амстердаме

Перейти в «Мою Ленту»
Марк Рютте
Марк Рютте

Высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Нидерланды являются пережитком нацизма, переходит все границы, считает голландский премьер Марк Рютте. Его слова приводит Reuters.

«Это сумасшедшее высказывание, конечно. Я понимаю, что они рассержены, но это за гранью», — отметил Рютте.

11 марта Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма, а также пригрозил ответными мерами.

Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. За несколько часов до этого глава турецкого МИД пригрозил ввести против Нидерландов серьезные санкции. В свете таких высказываний правительство страны посчитало, что приезд министра несет общественную опасность.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма
Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции
Эрдоган сравнил запрет на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов
Последние новости
Голландский премьер ответил на слова Эрдогана о нацистах в Амстердаме
Дальмайер досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону
Глава Минтранса поведал о превосходящем Европу сервисе в российских поездах
В ЛНР вернули воду
Познер извинился перед одноногим танцором из «Минуты славы»
Вкладчики татарских банков вышли на акцию протеста
В сети посмеялись над фото Тома Хэнкса с «буханкой»
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:07 10 марта 2017
Джордж Сорос

Сорос против Трампа

Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
15:06 Сегодня

Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма

13:58 Сегодня

В результате двойного взрыва возле кладбища в Дамаске погибли 40 человек

17:35 Сегодня

СМИ узнали о плане брюссельских террористов атаковать россиян и американцев

Мир
 — 
00:10 7 марта 2017
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)

Длинная рука Франции

Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
14:27 Сегодня

Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции

14:06 Сегодня

Россиянина застрелили после нападения на полицейского в Канаде

13:18 Сегодня

Захарова высмеяла новую информацию о причине смерти Чуркина

Мир
 — 
00:09 3 марта 2017

Золото Падманабхасвами

В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
13:30 Сегодня

Президент Сирии заявил о невозможности сотрудничать с Трампом

01:52 Сегодня

В США поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся

13:52 Сегодня

Маоисты в Индии убили 12 полицейских

Россия
Икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина»«Синтез православия и советского проекта»
На что уповать россиянам в стремлении к традиционным ценностям
Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганХод Турции в России
Каких уступок Эрдоган пытался добиться от Путина
Далеко и дорого — Камчатка
Чем живет и на что надеется восточная окраина России
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Ставропольском крае
В Екатеринбурге украли герб испанского консульства
Четырехлетняя тувинка прошла 8 километров по тайге ради помощи умирающей бабушке
Песков рассказал о контактах посла России в США с окружением Трампа и Клинтон
Все материалы
Мир
Джордж СоросСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма
СМИ узнали о плане брюссельских террористов атаковать россиян и американцев
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции
Все материалы
Бывший СССР
Gedimino castle in Vilnius at nightБашню сносит
Почему Литва рискует лишиться символа своей государственности
Задержанный в ЛНР диверсант назвал имя убийцы Моторолы
Виталий Наумкин«Терроризм прикрывается исламскими одеждами»
Какие угрозы могут прийти с Ближнего Востока в Среднюю Азию
В ЛНР обвинили Украину в прекращении подачи воды
В ЛНР вернули воду
Порошенко захотел встретиться с Трампом раньше Путина
Диверсанты ВСУ рассказали о подготовке убийства Беса в Крыму
Все материалы
Финансы
«Забыть это слово — "Украина"»
Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную
Медведев вернул россиянам турецкую жвачку
Киев начал закачку газа в подземные хранилища
Эрдоган оценил выгоду от снятия российских санкций
Турция создаст инфраструктуру для обслуживания карт «Мир»
Кот-д'Ивуар пересмотрит бюджет из-за падения цен на какао
Силуанов предложил сфокусироваться на поддержке валютных ипотечников
Все материалы
Бизнес
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
«АвтоВАЗ» запланировал поставить на Кубу 300 автомобилей Lada
Volkswagen официально признал в суде США свою вину в «дизельгейте»
Путин пообещал вернуть в Россию турецких рабочих
«Газпром» отложил запуск третьей линии завода СПГ на Сахалине
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
Предприниматели обсудят закон об онлайн-кассах на встрече ST.Meetup
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Про любовь
Непридуманные романтические истории из жизни полиции
Управляемые пули, умные гранаты
До чего додумываются конструкторы в поисках идеального оружия
Началась модернизация российской военно-морской базы в сирийском Тартусе
Индия увеличила дальность ракеты Brahmos до 400 километров
В ВМС США начали поиски авторов снимков обнаженных женщин-морпехов
Россия и США начали создание канала связи по Сирии на уровне генералов
Все материалы
Наука и техника
Ферментация тестаОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
Дом ребенка Каргопольского исправительно-трудового лагеря Социально опасные малолетки
Как советская власть боролась с детьми изменников Родины
«Америке пора вернуться на Луну»
США создали замену российским двигателям РД-180
Ученые МГУ нашли новые опасные вещества в атмосфере Москвы
Возле Сатурна сфотографировали «космический пельмень»
Назван секрет высокой продолжительности жизни человека
Доказано наличие у Белоснежки спутника
Все материалы
Спорт
«Рано или поздно киберспорт включат в программу ОИ»
Чемпионка мира по Counter-Strike о парнях, Уткине и психологах
Галопом по Европам
Московский ЦСКА в 16-й раз за 17 лет вышел в плей-офф Евролиги
Дальмайер досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону
Немецкая биатлонистка Дальмайер победила в гонке преследования на этапе КМ
Акинфеев побил рекорд Льва Яшина
Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на Кубке IBU в Эстонии
ЦСКА одержал первую победу при Гончаренко
Все материалы
Культура
Посетители на презентации выставки «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» Королевская богобоязненность
Зачем Людовику Святому реликвии Страстей Христовых
Чем занять рот, если сказать нечего
Герои богомоловского «Дракона» лишены жизненной энергии, плоти и силы чувств
Из наркоманов в ветераны
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «На игле 2» до «Острова черепа»
Джеймс Кэмерон сообщил о переносе выхода в прокат продолжения «Аватара»
Автор Ждуна рассказала о работе над женской версией скульптуры
У актера Джона Гудмана появилась звезда на голливудской Аллее славы
Умер автор «Мостов округа Мэдисон» Роберт Джеймс Уоллер
Все материалы
Интернет и СМИ
Кровь наркоторговцев
Царство насилия и жестокости на снимках лучшего фотографа года
Журналисты из пула Трампа возмутились обращением с ними в Белом доме
«Кеннеди, приди, порядок наведи»
WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
В сети поспорили из-за «интимного свидания» глав Apple и Google
Познер извинился перед одноногим танцором из «Минуты славы»
Пользователь сети выдавал себя за 244 человека одновременно
Фейковый сайт выдавал американских рэперов за пиратов и мигрантов
Все материалы
Ценности
Явный мир шопоголика
Новые магазины и корнеры, где можно оставить половину зарплаты
В Москве покажут моду будущей зимы
Oysho предложил женщинам выходить на улицу в нижнем белье
TAG Heuer заинтересовался видеоиграми
Nike посвятил кроссовки Элтону Джону
«Нет ничего плохого, что машина сама по себе сексуальна»
Массимо Фрашелла, креативный директор Jaguar Land Rover, о значении размера
Исторический музей отметил 145-летие выпуском платков
Все материалы
Путешествия
На крыше мира
Как совершить незабываемое путешествие в Непал
Артур Саркисян «Выплюньте это немедленно»
Президент ССЭР — о российском винном рынке и создании винного антигида
Дальше просто некуда
Что смотреть в Микронезии, которая отменяет визы для россиян
Самолеты признали самым безопасным видом транспорта
Съемную квартиру превратили в «ночной клуб» с сотнями посетителей и вышибалой
Спуск двух мужчин на каяке по водосточной канаве сняли на видео
Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 750 процентов
Все материалы
Из жизни
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
Спереди — пионерка
Как 50-летним женщинам удается выглядеть вдвое моложе своих лет
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
Сильный ветер поднял в воздух девочку из штата Огайо
В сети посмеялись над фото Тома Хэнкса с «буханкой»
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»
Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
В зоопарке Вены усыпили 20 заразившихся птичьим гриппом пеликанов
Все материалы
Для Роналду и его друзей
Машины в ливреях культовых футбольных клубов
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
От «Гелика» до «Теслы»: самые-самые тюнинг-тачки Женевы
Необычные, нелогичные и эпатажные тюнинг-проекты, показанные в Женеве
Без «Соляриса»: 25 самых популярных машин России
Топ-5 без «Соляриса» и другие изменения в рейтинге продаж февраля 2017 года
Вышел новый трейлер «Форсажа 8»
На Auto.ru выставили на продажу машину за 45 миллионов рублей
Появились снимки загадочной «Хонды»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы