Турецкий премьер пообещал жесткий ответ на «фашистские методы» Нидерландов

Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей, которые решили выдворить министра по делам семьи и социальной политики Турции. Об этом заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым, его слова приводит Анатолийское агентство.

«Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — подчеркнул глава правительства.

Также Йылдырым призвал к спокойствию живущих в Нидерландах турок. «Лучшим ответом для подобного рода фашистских методов станет референдум 16 апреля», — добавил он.

Ночью 12 марта полиция в Роттердаме разогнала митинг в поддержку Фатмы Бетюль Сайян Кайя, турецкого министра по делам семьи и соцполитики. Незадолго до этого колонна автомобилей с Кайя, прибывшая в Нидерланды из Германии, была остановлена, чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ.

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Кайя отправилась в эту поездку после того, как 11 марта Амстердам запретил самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу приземлиться в Роттердаме. Решение властей вызвало международный скандал: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма, голландский премьер Марк Рютте счел это высказывание сумасшедшим и переходящим все границы.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.