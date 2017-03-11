В Нидерландах остановили автомобиль турецкого министра

Полиция Нидерландов остановила рядом с турецким консульством в Роттердаме колонну автомобилей с министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Сая Кайя. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, CNN Turk.

Министру, которая находилась с визитом в Германии и решила отправиться в Нидерланды после того, как голландские власти не пустили в страну главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, предложили вернуться обратно в ФРГ. Информацию о задержании Кайи рядом с консульством подтверждает голландская телерадиокомпания NOS, которая приводит видеозапись и снимки с места инцидента. Сама дипмиссия оцеплена полицией.

Кайя намеревалась посетить Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием отменены.

Тем временем МИД Турции заявил о нежелательности возвращения в страну в «течение некоторого времени» голландского посла, который находится в отпуске, из-за запрета на въезд в Нидерланды Чавушоглу, сообщает Reuters.

«Мы объяснили нашим [голландским] коллегам, что это тяжелое решение, принятое против интересов Турции и турецкой общины в Нидерландах, приведет к серьезным дипломатическим, политическим, экономическим и другим проблемам», — заявили в ведомстве.

По информации РИА Новости, турецкая полиция по соображениям безопасности перекрыла проход в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле.

Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. За несколько часов до этого глава турецкого МИД пригрозил ввести против Нидерландов серьезные санкции. В свете таких высказываний правительство страны посчитало, что приезд министра несет общественную опасность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство, назвав Нидерланды пережитком нацизма и фашизма, а также пригрозил ответными мерами. Голландский премьер Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов. Таким образом они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.