Турецкий министр обвинила Нидерланды в нарушении международного права

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сая Кайя, которую голландская полиция задержала рядом с турецким консульством в Роттердаме, обвинила власти Нидерландов в нарушении международного права. Об этом она написала в Twitter.

«Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не пуская меня в турецкое консульство в Роттердаме... Демократия, основные права, права и свободы человека... Все позабыто сегодня в Роттердаме. Обычная тирания и угнетение», — заявила министр.

Вечером 11 марта полиция Нидерландов остановила рядом с турецким консульством в Роттердаме колонну автомобилей с Кайей. Министру, которая решила отправиться в Нидерланды из Германии после того, как голландские власти не пустили в страну главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, предложили вернуться обратно в ФРГ.

Ранее в тот же день Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство, назвав Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Голландский премьер Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

МИД Турции после этого заявил о нежелательности возвращения в страну в «течение некоторого времени» голландского посла, который находится в отпуске.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции.

