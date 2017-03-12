На голландское консульство в Стамбуле водрузили турецкий флаг

Демонстранты в Стамбуле водрузили турецкий флаг на консульство Нидерландов. Видео с репортажем о случившемся опубликовало в своем YouTube-аккаунте Agence France Presse.

Протестующие выступают за ликвидацию консульства. По словам одного из демонстрантов, именно поэтому они водрузили над зданием турецкий флаг.

Турецкая полиция из соображений безопасности перекрыла все входы и выходы в здания стамбульских представительств Нидерландов.

12 марта глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей, которые решили выдворить турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя.

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В ночь на 12 марта полиция в Роттердаме разогнала митинг в поддержку Кайя. Накануне колонна автомобилей с министром, прибывшая в Нидерланды из Германии, была остановлена, чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ.

Кайя предприняла поездку после того, как 11 марта Амстердам запретил приземлиться в Роттердаме самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, незадолго до этого грозившему голландскому правительству серьезными санкциями. Это решение вызвало международный скандал: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма, голландский премьер Марк Рютте счел это высказывание сумасшедшим и переходящим все границы.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.