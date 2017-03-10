Швейцарская полиция отменила выступление главы турецкого МИД

Швейцарская полиция отменила встречу представителей турецкой общины с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает Reuters.

Как объяснили стражи порядка, это было сделано из соображений безопасности. Полицейские сочли, что мероприятие представляет «существенный риск» для участников.

Встреча Мевлюта Чавушоглу с проживающими в кантоне Аргау на севере Швейцарии соотечественниками была намечена на вечер пятницы, 10 марта. Министр планировал выступить перед ними с речью, призвав голосовать за новую конституцию страны.

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Следующее мероприятие намечено на воскресенье, 12 марта, но для него пока не удалось найти подходящего помещения. изначально предполагалось провести встречу в одном из отелей возле Цюриха, но его отвергли по причинам, связанным с безопасностью. При этом правительство страны отказалось удовлетворить просьбу начальника местной полиции и запретить Чавушоглу вообще выступать в кантоне.

Ранее власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в турецкую конституцию, предусматривающих усиление власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подобные высказывания преуменьшают преступления национал-социалистов.

Референдум по вопросу о внесении в конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет 16 апреля. Если большинство избирателей проголосуют за изменения, пост премьер-министра будет упразднен и его обязанности возьмет на себя президент. Он получит возможность формировать правительство и распускать парламент. Помогать главе государства управлять страной будут назначенные им вице-президенты. Помимо этого, президент станет верховным главнокомандующим и получит право вето, преодолеть которое можно будет только абсолютным большинством голосов в парламенте.