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Берлин попросил Анкару не сравнивать современную Германию с Третьим рейхом

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Турции не следует сравнивать современную ФРГ с государством нацистов. Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, его слова передает Reuters.

Два министра также подчеркнули необходимость возврата к теплым отношениям между государствами. «Между нами могут быть любые разногласия и противоречия, но альтернативы переговорам нет, если мы захотим пошагового возвращения к нормальным дружественным взаимоотношениям», — сказал Габриэль, подчеркнув обоюдное желание сторон нормализовать связи. Он также отметил недопустимость сравнения современной Германии с Третьим рейхом.

Власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать за внесению поправок в турецкую конституцию, предусматривающих усиление власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подобные высказывания преуменьшают преступления национал-социалистов.

Отношения между Берлином и Анкарой резко обострились после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда ФРГ осудила турецкие власти за чрезмерно жестокие меры в отношении мятежников, а Анкара, в свою очередь, обвинила немецких коллег в том, что те не осудили заговорщиков и не поддержали действия властей. Дальнейшее ухудшение произошло после ареста в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в в участии в террористической организации, злоупотреблении данными и пропаганде терроризма. Юджелю грозит до 10 лет заключения.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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