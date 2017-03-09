Меркель осудила турецкие власти за сравнение ФРГ с нацистcкой Германией

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала турецкое правительство за сравнение политики властей ФРГ с действиями нацистов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Spiegel.

«Они [эти сравнения] так неуместны, что их нельзя комментировать всерьез», — заявила глава немецкого правительства, отметив при этом, что подобные высказывания «нельзя оправдать ничем, в том числе проведением кампании в поддержку президентской системы в Турции».

Меркель, выступая в бундестаге, констатировала наличие «глубинных разногласий» между Берлином и Анкарой, а также между Турцией и Евросоюзом.

Власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать проживающих на территории ФРГ турецких граждан за внесение поправок в Конституцию, предусматривающих усиление власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подобные высказывания преуменьшают преступления национал-социалистов.