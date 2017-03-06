Меркель ответила Эрдогану на сравнение политики Германии с действиями нацистов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит «абсолютно никаких оправданий» словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нацизме. Об этом сообщает Reuters.

По словам канцлера, высказывания Эрдогана «обесценивают бездонную пропасть страданий тех, кто стал жертвами преступлений нацизма против человечности». При этом Меркель заверила, что власти ФРГ по-прежнему привержены принципам свободы прессы, слова и собраний и не будут препятствовать агитации турецких политиков в Германии в преддверии конституционного референдума, пока они уважают немецкие законы.

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5 марта Реджеп Тайип Эрдоган сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. «Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов», — заявил он на митинге в Стамбуле.

Ранее власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Турции журналиста — гражданина Германии турецкого происхождения, которого Эрдоган назвал «немецким агентом».