Губернатор Подмосковья возьмется за неэффективные муниципалитеты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поработать с муниципальными образованиями, которые снизили свои позиции в рейтинге эффективности органов местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 1 августа.

«Даю поручение встретиться с теми [муниципалитетами], кто падает вниз. Чтобы это не превратилось в хроническое падение. А тем, кто саботирует — делать соответствующие выводы», — сказал Воробьев.

По словам заместителя председателя правительства Мособласти Ирины Смирновой, более 30 муниципальных образований улучшили свое положение в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Подмосковья за первое полугодие 2017 года. При этом относительно того же периода предыдущего года свои позиции ухудшили 28 муниципальных образований.

26 июля министр ЖКХ региона Евгений Хромушин заявил, что подмосковные муниципалитеты в текущем месяце плохо погашали долги за газ. Из-за несвоевременной оплаты голубого топлива в жилых домах отключали горячую воду.