Главам подмосковных муниципалитетов передадут опыт иностранных чиновников

В Московской области 23-24 июня пройдет обучающий семинар для руководителей муниципальных образования. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 19 июня, передает «Подмосковье сегодня».

В ходе совещания с членами регионального кабмина он рассказал, что участники семинара постараются «обсудить, посмотреть, перенять опыт передовых стран, муниципалитетов». «Думаю, что такая встреча будет крайне полезной», — отметил Воробьев.

Он также подчеркнул, что по итогам полугодия необходимо отследить исполнение государственных программ. «Для нас крайне важно увидеть, где находится каждое министерство в выполнении взятых обязательств, которые нашли отражение в региональном бюджете», — сказал губернатор.

На совещании также обсуждалась подготовка к масштабному празднику выпускников, который пройдет в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» 24 июня, пишет телеканал «360».

30 мая сообщалось, что более 18 тысяч выпускников хотят поучаствовать в общем празднике.