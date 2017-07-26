Власти Подмосковья отчитали муниципалитеты за долги за газ

Муниципалитеты Московской области в текущем месяце плохо погашают долги за газ, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его слова передает телеканал «360» в среду, 26 июля.

«Муниципальные образования не обеспечили своевременную оплату текущих платежей по газу. При плане три миллиарда рублей на сегодняшний момент собрано всего лишь 700 миллионов», — рассказал министр в ходе видеосовещания с главами округов и районов.

Злостными неплательщиками оказались городские округа Зарайск и Звенигород. Из-за несвоевременной оплаты голубого топлива в жилых домах отключают горячую воду. Больше всего отключений в Солнечногорском, Волоколамском и Дмитровском районах. Жители просят помощи у губернатора, отмечает телеканал.

13 июля замглавы правительства региона Дмитрий Пестов сообщил, что подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону ведется с опережением графика. Все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду планируется завершить до 15 сентября.

4 июля председатель комитета по ценам и тарифам Мособласти Наталья Ушакова сообщила, что единые тарифы на услуги ЖКХ установили две трети подмосковных муниципалитетов. Планируется, что Подмосковье полностью перейдет на них к концу следующего года.