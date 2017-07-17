Губернатор Подмосковья обсудил с правительством модернизацию ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона акцентировал внимание на темпах реализации государственных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте правительства Московской области в понедельник, 17 июля.

«У нас активно идет работа по реализации госпрограмм. Большой объем работ в сфере ЖКХ, речь идет о благоустройстве дворов, подъездов, установке детских площадок, модернизации пространства городов», — сказал глава региона.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с проведением ежегодной премии «Наше Подмосковье» и формированием благоприятного инвестиционного климата.

«Премия "Наше Подмосковье" с каждым годом становится все более популярной. Вовлечено в нее большое количество энтузиастов, неравнодушных людей, которые своими добрыми делами меняют мир, вносят свою лепту. Таких людей мы, как известно, поддерживаем регулярно, каждый год награждаем победителей, в том числе денежными призами», — цитирует губернатора телеканал «360».

Расширенное заседание правительства Подмосковья под руководством Воробьева состоится 18 июля.

12 июля сообщалось, что с начала года в многоквартирных домах Московской области было отремонтировано более семи тысяч подъездов. Всего в список на 2017-й включено 32 тысячи. За ремонтными работами жители могут следить в режиме онлайн.

5 июля замглавы правительства региона Дмитрий Пестов рассказал, что с начала 2017-го в Мособласти были проверены на безопасность свыше пяти тысяч детских площадок. 3 июля сообщалось, что до конца года в Подмосковье установят 190 детских новых игровых комплексов в рамках губернаторской программы.

